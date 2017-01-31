Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen iş adamı Erten, 29 yaşındaki oğlu Süleyman Erten'den dün saat 10.00'dan bu yana haber alamadığını öne sürdü. Erten'in başvurusu üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu sırada, Korkuteli ilçesi Naldöken yolunda bir cipin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, aracın Süleyman Erten'e ait 06 FY 2514 plakalı cip olduğunu belirledi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta ceset bulunmadığı tespit edildi. İsmail Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Erten, oğlunun Aksu ilçesi Topallı köyünde 06 FY 2514 plakalı cipine binerken silahlı S.K. tarafından kaçırıldığının tespit edildiğini öne sürdü. Oğlunu kaçıran kişinin kendileriyle irtibat kurmadığını kaydeden Erten, "Oğlumu kaçırdığı belirtilen S.K. ile bir husumetim yok. Neden kaçırıldığını bilmiyorum. Oğlumla arasında bir sorun var mı onu da bilmiyorum. Polis ekipleri oğlumdan iz bulmak için çalışıyor. Umarım bunu yapanlar cezasını çeker." dedi.