Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle'de oturan ve akraba olan Demir, Davulcu ve Akşahin ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Şakir Demir (54), Behiye Akşahin, Ronayi (13) ve Cihan Davulcu (16) Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçlerince kavganın yaşandığı mahallede önlem alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.