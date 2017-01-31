Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavdır İlçesi Yazır Köyü Kalenin Gedik mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı duyumu alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler kaçak kazı yapan Ö.U., B.U. ve A.T.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte iş makinesi, jeneratör, hilti, elektrikli vinç, av tüfeği, 50 litre benzin ve 20 metre halat ele geçirildi. Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

