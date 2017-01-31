Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatice Süren'e ait Hisardere Mahallesi Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalanan defineciler tarihi eser buldu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bölgede yapılan incelemede, tarihi eserin Roma dönemine ait mermer bir lahit olduğu belirlendi. Gerekli izinlerin ardından Müze Müdürlüğü ekipleri, lahitin tamamına ulaşılabilmesi için kazı çalışması başlattı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu arada, aynı zeytinlikte 2015 yılı kasım ve eylül aylarında da Roma dönemine ait 2 lahit bulunmuştu.