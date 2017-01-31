Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı karşısında bulunan merkez otobüs durağında sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına daldı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen Faik Altuntaş ve Ahmet Karaoğlu (83) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Karaoğlu hayatını kaybetti.

Bu arada otobüs durağında yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda durağa girmesi ve sonrası yer alıyor. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.