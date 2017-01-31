Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası tüm Karadeniz’de olduğu gibi Samsun'u da etkisi altına aldı. Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun’un şehir merkezindeki kar kalınlığı 25 cm, şehrin üst kısmında ise 50 santimi geçti. Tipi şeklinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle göz gözü görmezken, hayat durma noktasına geldi. Yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karın ağırlığına dayanamayan Atatürk Parkı'ndaki bir ağaç ise kökünden sökülerek yıkıldı.







Kara teslim olan Samsun’da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktıklarında büyük zorluk yaşadı. Bazı araçlar buz tutmuş yolda kalırken bazıları ile güçlükle ilerleyebildi. Yolda kalan araçların yardımına ise vatandaşlar yetişti. Soğuk hava şartlarından etkilenen hayvanlar, doğaya bırakılan yemler sayesinde hayatta kalmaya çalıştı.





1960'tan beri görülmedi

Uzun yıllardan beri böyle bir kar yağışı görmediklerini belirten vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer 30-50 santim arasında değiştiğini söyledi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Samsun’un en ağır kışlardan birini geçirdiği belirtildi. 1960 yılında 76 santime kadar çıkan kar kalınlığı daha sonraki yıllarda 30’lara kadar düştü. En son 2008 yılında yoğun bir kış geçiren Samsun’da kar kalınlığı 34 santime kadar çıktı. Geçen sene 24 santim olan kar kalınlığı, bu yıl ise son iki günde yağan yoğun kar nedeniyle şehir merkezinin yüksek kısımlarında 50 santime kadar çıktı. Samsun’da kar yağışı 2 gün daha sürecek. Hava sıcaklıklarının Çarşamba eksi 2, Perşembe eksi 3, Cuma eksi 1 ve Cumartesi günü de 5 derece olması bekleniyor.







5 olayda 4 kişi sağ, 1 kişi yaralı kurtarıldı

Samsun afet ve acil durum raporuna göre de AFAD tarafından 5 olaya müdahale edildiği, 4 kişinin sağ bir kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Liman Başkanlığından yapılan açıklamada ise Samsun Port Limanında saat 09.00 itibariyle sis nedeniyle görüşün azalmasından dolayı, deniz trafiğine zaman zaman ara verildiği, Yeşilyurt ve Toros İskeleleri kötü hava koşulları nedeniyle deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi. Hava ulaşımında ise herhangi bir sıkıntı görülmediği açıklandı.





TRABZON'DA DA KAR KALINLIĞI 66 SANTİMETREYE ULAŞTI

Trabzon il genelinde aralıksız olarak saatlerce devam eden kar yağışı sonucunda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, şehir merkezindeki kar kalınlığı 66 santimetreye ulaştı. Bu rakamın Trabzon şehir merkezinde 1960’dan beri ölçülen en yüksek kar kalınlığı olduğu tespit edildi. Kırsal kesimlerde bulunan mahallelerde ise kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı görüldü. Şehrin tamamı beyaz örtüye bürünürken, araç bulamayan bazı vatandaşlarda iş yerlerine yaya gitmek durumunda kaldı. Karadeniz Sahil Yolunun Rize istikametindeki yolun bir bölümünü buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılırken, Trabzon'da havayolu ulaşımı da sağlanamıyor. Trabzon Havalimanı'ndan bugün İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, ve Kocaeli'ne yapılması planlanan toplam 20 sefer iptal edilirken, kente diğer illerden yapılması planlanan 19 uçuş da kar nedeniyle iptal edildi. Havaalanı ekipleri tarafından uçuşların gerçekleştirilebilmesi için temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.





Son 57 yılın en yoğun kar yağışı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Meteoroloji verilerine göre, son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleştiğini söyledi. Kar yağışının bugün ve yarın devam etmesinin beklendiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, yoğun kar yağışı ile birlikte çığ ve heyelan tehlikelerinin ortaya çıktığını söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu, “Şehrimizde son 57 yılın en yoğun kar yağışı gerçekleşti. Hasta, yaşlı ve çocuklarımızın ehemmiyet gerektiren bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları büyük önem arz ediyor. Hemşehrilerimden özel araçlarını bir müddet daha kullanmamalarını rica ediyorum. Ayrıca çığ ve heyelan ihtimaline karşı, tehlike arz eden tüm alanlardan uzak durulması, bu tür alanların boşaltılması gerekmektedir. Hemşehrilerimden tüm bu konularda çok daha dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum” dedi.





265 iş makinesi ve 750 personel

Trabzon’da kar ile mücadelede 265 iş makinesi ve 750 personel ile çalıştıklarını belirten Başkan Gümrükçüoğlu, “Gerek şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde temizlik ve ana arterlerin ulaşıma açılması çalışmaları, gerekse mahallelerimize yeniden ulaşımın sağlanması noktasında çalışlarımız 24 saat esasına dayalı olarak sürdürülüyor. Ana arterler ve kamusal alanları birinci önceliğimiz durumundadır. Hastası olan, mahsur kalan, afet yaşayan olduğunda, bizlere, 122’ye ulaşıldığında anında gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.





Ordu'da karayolu buz pistine döndü

Ordu Ünye - Fatsa Karayolu buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Kazaya karışan araçlarda yolcular araçlardan buzlanan yolda güçlükle yürüdü.Bu sabah saatlerinde Ünye - Fatsa Karayolu'nda buzlanma meydana geldi. Buzlanan yolda otobüs ile minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlarda bulunan yolcular bir başka otobüse geçirilmek istendi. Yolcular buzlanan yolda ellerindeki eşyalarla güçlükle yürüdü. Vatandaşlar yetkililerin önlem almamasına tepki gösterdi. Buz pistine dönen karayolunda yaşananları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.





