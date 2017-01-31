Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişi yaralandı. Yaralanan 33 kişiden 2'si, tedavi gördükleri hastanede kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da, sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle birçok sürücü yolda kaldı.

Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kontrolden çıktı ve 2 ayrı noktada 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İtfaiye, sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, GAP Havaalanı yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yollarda mahsur kalan yolcu ve sürücülere ise Kızılay aracılığıyla kumanya dağıtıldığını söyledi.

Vali Tuna, beklenen don nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kadınların ise idari izinli olduğunu söyledi.

Kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ise araçların çekilmesi ve tuzlama çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri de yollarda sürücüleri hız yapmamaları ve zincirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.