Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 0

İstanbul: Az bulutlu 6

İzmir: Az bulutlu ve açık 11

Bursa: Az bulutlu 8

Adana: Parçalı ve az bulutlu 9

Antalya: Az bulutlu ve açık 14

Samsun: Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere il geneli aralıklı kar yağışlı 3

Trabzon:Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 3

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -9

Diyarbakır: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1