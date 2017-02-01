Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının güneşlenme ile birlikte 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 0
İstanbul: Az bulutlu 6
İzmir: Az bulutlu ve açık 11
Bursa: Az bulutlu 8
Adana: Parçalı ve az bulutlu 9
Antalya: Az bulutlu ve açık 14
Samsun: Çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere il geneli aralıklı kar yağışlı 3
Trabzon:Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 3
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -9
Diyarbakır: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1