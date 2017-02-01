Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabaha karşı köyde tek başına yaşadığı öğrenilen 91 yaşındaki Halil Keskin, elektrik sobasını fişe takıp yatıp uyuya kaldı. Bir süre sonra evde yangın başladı. Tavanın tahta olması ile tüm oda alev alınca yaşlı adam dumandan boğularak hayatını kaybetti. Keskin'e ait evin kiremitlerinden duman çıktığını gören vatandaşların fark etmesi ile durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler alevleri söndürerek yangını kontrol altına alırken polis ekipleri içeride yaptıkları incelemede yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangının, evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tespit edildi.