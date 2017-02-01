Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Fethullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında KOM Şube ekipleri bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 2 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alınarak KOM şubeye getirildi. İlk ifadeleri alınmaya başlanacak olacak şüphelilerin ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.