Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Fethullahcı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması”na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında KOM Şube ekipleri bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 2 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr., 2 araştırma görevlisi, 2 okutman, 1 mühendis, 1 iç denetçi, 1 tekniker olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alınarak KOM şubeye getirildi. İlk ifadeleri alınmaya başlanacak olacak şüphelilerin ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.