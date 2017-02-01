Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 4 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyor.

TOKİ tarafından Yeni Doğan Mahallesi'nde yapılan 724 konuttan 14'ünün kurasız ve başvuru önceliğine göre açık satışa çıkarıldığını öğrenen 15 kişi, geçtiğimiz perşembe günü başvurunun yapılacağı bankanın İsmet İnönü Caddesi üzerindeki şubesinin önünde sıraya girdi. 14 asıl 1 de yedek olarak sıraya giren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaşmış oldukları ev hayallerinden vazgeçmemek için bütün zorluklara göğüs geriyor. Vatandaşlar, açık satış yöntemiyle satılacak konutlar için başvuruların başlayacağı 6 Şubat'a kadar sıralarını bozmadan beklemeyi sürdürecekler.

NÖBETİ İLK O PAYLAŞTI

Geçtiğimiz Perşembe günü ban şubesi önüne gelerek nöbeti başlatan 2 yıllık evli Ercan Demirbaş, TOKİ'nin yapmış olduğu 724 konuttan birini alabilmek için 6 Şubat'a kadar bekleyeceklerini söyledi. Demirbaş, "Ben buraya geçtiğimiz Perşembe günü tek başıma geldim. Geldiğimde tek kişiydim. Beklemeye başladıktan sonra internet üzerinden paylaşım yaptım ve beklemeye başladığımı duyurdum, gelmek isteyenleri buraya davet ettim. Çünkü konut sayısı çok az, 14 tane. Burada yoğunluk olacağını biliyoruz. O yüzden perşembe gününden beri burada bekliyoruz" dedi.

EKSİ 15'LERİ GÖRÜYOR

Soğuk havalara da değinen Demirbaş, "Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 14, eksi 15'lere indiğini gördük. Sonuçta bir yuvamız olacak. Ben 2 senelik evliyim. Daha ilk defa bir evim olacak. Bir yuva sahibi olabilmek için uğraş veriyoruz. İnşallah 6 Şubat'ta evlerimize kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

SADECE TUVALET İÇİN AYRILIYORLAR

Demirbaş, şöyle devam etti:

"Genelde ayrılmıyoruz. Ayrıldığımızda da şöyle ayrılıyoruz. Tuvalet ihtiyaçlarımız oluyor. O zaman da yerimize birini bırakıyoruz. Hemen 10 dakika veya en geç yarım saat içinde gidip-gelip nöbete devam ediyoruz."





47 YILLIK EV HAYALLERİ İÇİN BEKLİYORLAR

Sırada bekleyen Halide Sarı ise, 47 yıldır ev hayalini kurduğunu anlattı. Sarı, "Ev için bekliyorum. Kiradan kurtulmak istiyorum. Evlenecek çocuklarımız da var. Ev sahibi olmayı çok istiyorum. 47 sene sonra inşallah bu sefer olacak. Eşim çalıştığı için ben bekliyorum" diye konuştu.

"BEKLEYECEĞİZ YILMAYACAĞIZ"

Kadir Altundaş da, Perşembe gününden beri beklediklerini yineledi. Altundaş, "Ev için 24 saat bekleyeceğiz, yılmayacağız. Hava sıcaklıklarının eksi 15'lere indiğini de gördük ama uyumadan buralardayız" şeklinde konuştu.

Kendilerine göre yaptıkları sıraya göre 14'ü asil 1 de yedek olmak üzere 15 vatandaşın ev nöbeti sürüyor.