Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen asker adayları, aileleri ve Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ile birlikte mehter takımı eşliğinde yürüdü. Mehter takımı eşliğinde otobüs terminaline giren asker adayları ilgiyle karşılandı. Mehter takımının terminalde kısa bir dinleti sunmasının ardından İlçe Müftülüğü personeli tüm askerler için dua etti. Duanın ardından asker adayları aileleriyle vedalaşarak birliklerine doğru yola çıktı.Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, askerlerin kendileri için büyük bir değere ve öneme sahip olduğunu belirterek tüm askerlere hayırlı teskereler diledi. Başkan Çelik, bundan sonra asker adaylarını her yıl mehter takımı eşliğinde vatan aşkıyla, şevkle birliklerine uğurlayacaklarını söyledi. Asker adayı Mehmet Şirin, ilçede ilk kez askerlerin mehter takımıyla uğurlandığını bunun da kendilerine nasip olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Bir diğer asker adayı Mustafa Şahin ise 7'ye 1 kral tertip olarak krallara yakışır bir uğurlama olduğunu belirterek Belediye Başkanına teşekkür etti.Asker annesi Zeynep Şahin de Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Allah'ım tüm askerlerimize sağ salim evlerine dönmelerini nasip eylesin" dedi.



