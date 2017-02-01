Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman İl Özel İdare Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Batman merkez ve ilçelerde 282 köy ve 283 mezra olmak üzere toplam 565 yerleşim yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile kapalı köy yollarında ekiplerin 24 saat kesintisiz olarak karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirten yetkililer, Batman genelinde toplam 2 bin 600 kilometre yolun kapalı olduğu ve bu yolların ulaşıma açılması için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Seyahat etmek zorunda olan vatandaşların zincirsiz ve tedbirsiz olarak yola çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunan yetkililer, sürücülerin araçlarına zincir takmadan yola çıkmamalarını istedi.