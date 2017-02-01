Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul ve Ankara'da hava hafta sonuna doğru mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Güneşe hasret kalan İstanbul ve Ankara'lı vatandaşlar hafta sonu güneşe doyacak. Meteoroloji havanın İstanbul'da 8 Ankara'da ise 6 dereceleri göreceğini açıkladı. Yurt geneli için ise özellikle Doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı geldi.

İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir derecede artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu havanın 7-8 derece olması bekleniyor.







ANKARA'DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN HAVA DURUMU



Ankara'da hava durumu eksilerden bir anda 5-6 derecelere kadar yükseliyor.





Doğu İllerimizdeki Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat !



Yurdumuzun doğu kesimlerinde 31.01.2017 Salı ve 01.02.2017 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Van’ın ve Erzurum’un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Doğu Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor!



Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Çarşamba günü (01.02.2017) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.



Zirai Don Bekleniyor!



Ülkemizde zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde 2 Şubat Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski devam ettiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Orta ve Doğu Karadeniz Kıyı İllerinde Yeniden Yoğun Kar Yağışları Bekleniyor



Doğu Karadeniz illerimizde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kar yağışları etkili olmaya devam etmektedir. Bu yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ancak yarın (29.01.2017 Pazar) akşamından itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinin Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlarının 01 Şubat Çarşamba gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yüksekliğinin kıyı kesimlerde 20-50 cm, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 cm yüksekliğe erişmesi tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesine) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.