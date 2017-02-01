Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kazalarını canımızı sıkmaya devam ediyor. Bugün erken saatte 2 kötü haber geldi. Bolu ve Antalya'da meydana gelen kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ANTALYA'DA GENÇLER AĞACA ÇARPTI

Antalya'da 20 yaşındaki Ömer Dereli'nin yönetimindeki otomobilin orta refüjdeki çam ağacına çarpması nedeniyle 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Muratpaşa İlçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda gece yarısı Ömer Dereli'nin yönetimindeki 07 NFM 33 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sol ön lastiğin refüje çarpmasıyla devrilerek savrulan otomobil, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra orta refüjdeki çam ağacına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Ömer Dereli ile araçta bulunan 20 yaşındaki Devrim Sincar, aynı yaştaki İpek Yaylagülü ve 18 yaşındaki Elif Taçyıldızlı otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Ömer Dereli ve Devrim Sincar'ın öldüğü belirlendi. Yaralılar Elif Taçyıldızlı ile İpek Yaylagülü ise sağlık görevlilerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Tedavi altına alınan yaralılardan İpek Yaylagülü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Dereli ile Sincar'ın cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.

BOLU'DA KAZA 2 ÖLÜ

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Rahmi Onat idaresindeki 06 SFK 67 plakalı tıra, Köroğlu park alanı yakınlarında Osman Uzun yönetimindeki 35 NS 225 plakalı kamyon arkadan çarptı.



Kazanın ardından kamyonun arkasına geçerek trafiği yavaşlatmak isteyen Osman Uzun'a, aynı yönde seyreden Mevlüt Kardeş yönetimindeki 31 HV 484 plakalı kamyon çarptı. Sürücü Kardeş de Uzun'a ait kamyona arkadan çarparak durabildi.



Kazada sürücüler Osman Uzun (58) ve Mevlüt Kardeş (48) olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Kardeş'in kullandığı kamyonda bulunan Coşkun (20) ve Batuhan Kardeş (14) ise yaralandı.



Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden sürücülerin cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.