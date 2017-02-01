Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl’de hafta başından itibaren başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar, bu sabah tipiye dönüştü. Kent merkezinde şiddetli bir şekilde etkili olan tipi, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Yoğun tipi nedeniyle kent merkezinde vatandaşlar dışarı çıkamazken, bazı ilçelerde esnafların kepenk açmadığı belirtildi.

278 köy yolu kapalı

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışması kapsamındaki 278 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Karla mücadele çalışması, 120 personel, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracıyla aralıksız sürdürülüyor.

Belediye karla mücadele ekipleri ise kaldırımlarda biriken karları temizleyerek, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.