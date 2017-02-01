Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine Türbedere Mezarlığında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahsın peşine düştü. Polisi gören İ.D. (15) isimli şüpheli üzerinde bulundurduğu yaklaşık 50 fişek satışa hazır uyuşturucu maddeyi atıp kaçmak istedi. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alırken, yaklaşık 50 fişek satışa hazır uyuşturucuya da el koydu. Soruşturma sürülüyor.
Mezarlıkta uyuşturucu satan 15 yaşındaki genç yakalandı
01.02.2017 - 13:36 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mezarlıkta uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri 15 yaşındaki zanlıyı kovalamaca sonucu yakalandı.
Etiketler : tekirdağ,uyuşturucu,haberler,
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