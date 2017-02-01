Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine Türbedere Mezarlığında uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahsın peşine düştü. Polisi gören İ.D. (15) isimli şüpheli üzerinde bulundurduğu yaklaşık 50 fişek satışa hazır uyuşturucu maddeyi atıp kaçmak istedi. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alırken, yaklaşık 50 fişek satışa hazır uyuşturucuya da el koydu. Soruşturma sürülüyor. 