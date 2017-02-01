Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni bir hayat kurmak için İstanbul'a gelen Fedakar ailesi, sığınacak bir ev, yapacak bir iş bulamayınca, ödünç aldıkları otomobilde yaşamaya başladı. Fedakar ailesinin sıkıntıları, ödünç aldıkları otomobille Manisa'dan İstanbul'a gelmeleriyle başladı. Kente gelmeden önce bir çiftlik sahibiyle görüşüp çalışabileceği bir iş ayarlayan baba Erdem Fedakar'ın, "yeni bir başlangıç" hayali, çiftlik sahibinin çocukları dolayısıyla iş vermekten vazgeçmesiyle sona erdi. İşi ve kalacak bir yeri olmayan ailenin otomobili de Kavacık'ta yol kenarında bozuldu. Aile, 3 gündür, birisi 4, diğeri 5 yaşındaki kızları ile otomobilde yaşamaya çalışıyor.

Geceleri çocuklarını üşümemeleri için battaniyeye sararak ısıtmaya çalışan Fedakar çifti, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Baba Erdem Fedakar, AA muhabirine, ailelerinin kendilerini dışladığını, kalp rahatsızlığı bulunan babasının da "Kendi başınızın çaresine bakın." sözleri üzerine İstanbul'a gelmeye karar verdiklerini söyledi. Eşinin ailesiyle yaklaşık 4 yıldır görüşmediklerini ve bugüne kadar kendi ailesinden de herhangi bir yardım görmediklerini belirten Fedakar, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Manisa'da oturuyorduk ve maddi durumumuz iyi değildi. Babam rahatsızlanınca valizimizi alıp Kahramanmaraş'a onun yanına giderek bir süre yanında kaldık ve ona bakmaya başladık. Babam ameliyat olup hastaneden çıkınca bize, başımızın çaresine bakmamızı söyledi. Çaresiz tekrar Manisa'ya gelip, evimizin yolunu tuttuk. Fakat eve gelince, ev sahibinin kapının kilidini değiştirdiğini, elektrik ve suyu kapattırdığını görünce ne yapacağımızı bilemedik. Bizim yüzümüzden başkaları daha fazla mağdur olmasın diye düştük yollara. İş ararken, İstanbul'da bir ailenin çiftliğinde eleman ihtiyacı olduğunu öğrendik. Eşim çiftlik işlerinde çalışacaktı ben de diğer işleri yapacaktım. Bu iş bizim tam aradığımız ve yeniden ayaklarımızın üstünde duracağımız bir şanstı. Eşimle konuşup bu çiftlikte çalışmaya karar verdik ve İstanbul'a geldik. Ancak çiftlik sahibi çocuklarımız olduğu için bizi işe almayınca ne yapacağımızı şaşırdık."

"Çocukları geceleri üşümesinler diye battaniyeye sarıyoruz"

Baba Erdem Fedakar, gidecekleri bir yer olmaması nedeniyle mecburen, iş buluncaya kadar sokakta arabanın içinde kalmaya başladıklarını ifade etti.

Biri 4, diğeri 5 yaşındaki 2 kızının, çok soğuk geçen gecelerde hasta olmaması için mecburen arabayı çalışır vaziyette tuttuğunu belirten Fedakar, "Geldiğimiz gün akşam araba da bozulunca kaldık ortada. 3 gündür soğukta bu arabanın içinde kalıyoruz. Çocuklarımı geceleri üşümesinler diye battaniyeye sarıp ısıtmaya çalışıyorum. Biz büyük olduğumuz halde soğuktan üşüyoruz, onlar nasıl ısınacak bilmiyorum. Araba da çalışmıyor ve tamamen ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Kızlarım astım, bronşit hastası. Bu soğukta daha fazla dayanacak halimiz de kalmadı." şeklinde konuştu.

Fedakar, "Belki yeni bir hayata başlarız, işimiz olur, evimiz olur." düşüncesiyle geldikleri İstanbul'da yaşama mücadelesi vermenin zor olduğunu vurguladı.

"Biri elimizden tutarsa bu çocuklarım soğuktan kurtulur"

Soğukta, arabanın içinde yaşamaya çalıştıklarını belirten Fedakar, şöyle konuştu:

"Kimsemiz yok diye kaldık ortada. Dilara Nur 4, Emine Nisa 5 yaşında. Ailelerimiz, bize destek olur diye hep düzenimizi bozduk onlar için ama bugün geldiğimiz nokta belli. Bizi mahvettiler. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Kimseden para pul istemiyorum. Bana bir iş versinler yeter. Başımızı sokacak ev buluruz. Çalışırsam aileme bakarım tekrar. Sesimizin ulaştığı kim varsa, bir hayırsever çıkıp şu çocuklarımın hatırı için yardım etsin. Yoksa bu soğukta onlara bir şey olursa ne yaparım? Birisi, bir kapı açarsa ben yine helalinden çalışıp aileme bakarım. Kendim için değil, çocuklarım için istiyorum. Kendimi zerre kadar düşünmüyorum. Yıllar önce de İstanbul'da çalışmıştım. Valelik yaptım, bekçilik yaptım. Biri elimizden tutarsa bu çocuklarım soğuktan kurtulur."a