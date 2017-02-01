Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'den Havran istikametine giden Ayhan Çelik idaresindeki 10 CBM 48 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken Hamasçakılı mevkiinde frenleri boşaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, diğer araçlara çarpmamak için manevra yaparken takla attı. Takla atan kamyonda sıkışan Ayhan Çelik, AKS ekipleri tarafından 2 buçuk saatlik çalışmayla kurtarılabildi. Yaralı şoför 112 ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Takla atan kamyon ise vinç marifetiyle kaldırılarak otoparka çekildi.