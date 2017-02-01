Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, yarından itibaren hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece yükseleceğini bildirdi. Orta ve Doğu Karadeniz'deki 5 il kar erimelerine karşı uyarıldı. Yapılan açıklamada, "Yarından (02.02.2017 Perşembe) itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklardaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerde ki mevcut yüksek miktarda ki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 cm) önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.