Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüzgarın saatteki hızının 40 kilometreye ulaştığı Adıyaman’ın Tut ilçesinde, 3’ü okul 6 kamu binasının çatısında hasar meydana geldi. Rüzgar nedeniyle ilçede bir çok ağaç yerinden sökülerek devrildi. Bir sivil toplum kuruluşunun binasının duvarı çöktü. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, rüzgar nedeniyle hasar gören yerlerde hasar tespitinin yapıldığını belirterek, çatıların kısmen uçtuğunu kaydetti.