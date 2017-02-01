Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Önce aracı yanmış halde bulunan, ardından öldürüldüğü ortaya çıkan 29 yaşındaki Süleyman Erten'in katil zanlısı dün yakalanmıştı.



Zanlı, jandarmadaki ilk ifadesinde 150 bin liralık alacağı yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.



Babası ve erkek kardeşi de cinayete "yardım ve yataklık" ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Zanlı ile kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.