Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 karayolunun Elmalık mevkisindeki Tokad-i Hayreddin Türbesi'nin girişinde, yöresel ürünlerin satıldığı ahşap iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 iş yeri kül oldu. Yangın, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.