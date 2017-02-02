D-100 karayolunun Elmalık mevkisindeki Tokad-i Hayreddin Türbesi'nin girişinde, yöresel ürünlerin satıldığı ahşap iş yerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 iş yeri kül oldu. Yangın, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bolu'da yangın, 6 iş yeri kül oldu
02.02.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu'da yöresel ürünlerin satıldığı 6 iş yeri, yanarak kullanılamaz hale geldi.
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