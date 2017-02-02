Kocaeli'de 250 polisin katıldığı uyuşturucu madde  operasyonunda, Kartepe Hipodromu'nda arama yapılıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü  koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle  Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerince Kartepe Hipodromu'na  baskın düzenlendi.

250 polisin katıldığı operasyonda, dedektör köpeklerle atların  bulunduğu bölümlerde ve seyislerin kaldığı odalarda arama yapılıyor.

Operasyon, dronlarla havadan da takip ediliyor.