Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye uyruklu bir şüphelinin Suriye’den getirdiği tarihi eserleri satacağı yönünde gelen istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Suriye uyruklu şüpheliyi belirleyen polis ekipleri, şahsı takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından 28 Ocak Cumartesi Fatih’te düzenlenen operasyonda R.A isimli şüpheli gözaltına alınırken, 5 adet tarihi esere ise konuldu. Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorguya alınırken, ele geçirilen tarihi eserler ise incelemeye alındı. İstanbul arkeoloji müzesinde incelenen tarihi eserlerin M.Ö. 2000 yılındaki Asur Medeniyeti’ne ait olduğu ortaya çıktı. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yağmalanan müzelerden çalındığı öğrenilen tarihi eserlere paha biçilemediği belirtildi.