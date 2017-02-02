Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolunun 80'inci kilometresinde bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Bozlanmadan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilen yolcu otobüsü, kayarak yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki yolcular ise büyük korku ve panik yaşandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, otobüs çekici yardımı ile kurtarılarak Hakkari istikametine doğru yoluna devam etti.
Yollardaki buzlanma kazaları beraberinde getirdi
02.02.2017 - 12:58 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari-Van karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde buzlanmadan dolayı otobüs kayarak yoldan çıkarken, yolcular ise adeta ölümle burun buruna geldi.
Etiketler : hakkari,van,kaza,
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