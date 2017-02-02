Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari-Van karayolunun 80'inci kilometresinde bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Bozlanmadan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilen yolcu otobüsü, kayarak yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsteki yolcular ise büyük korku ve panik yaşandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, otobüs çekici yardımı ile kurtarılarak Hakkari istikametine doğru yoluna devam etti.