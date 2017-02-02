Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle gece hava sıcaklığı eksi 9 dereceyi gördü. Eriyen kar sularının gece donması nedeniyle sokaklar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Bazı esnaflar sarkıtları kendi imkanlarıyla düşürmeye çalıştı. Oluşan dev sarkıtlar tehlike saçtı. Soğuk nedeniyle araçların çalışmadığı görülürken, belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Soğuk hava nedeniyle çok sayıda esnaf mangaldaki ateşle ısınmaya çalıştı.