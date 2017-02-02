Siverek ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle gece hava sıcaklığı eksi 9 dereceyi gördü. Eriyen kar sularının gece donması nedeniyle sokaklar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Bazı esnaflar sarkıtları kendi imkanlarıyla düşürmeye çalıştı. Oluşan dev sarkıtlar tehlike saçtı. Soğuk nedeniyle araçların çalışmadığı görülürken, belediye ekiplerinin tuzlama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Soğuk hava nedeniyle çok sayıda esnaf mangaldaki ateşle ısınmaya çalıştı.
Şanlıurfa’da Sibirya soğukları etkili oluyor
02.02.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle sular dondu, saçaklarda dev sarkıtlar oluştu.
Etiketler : şanlıurfa,siverek,haberler,
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