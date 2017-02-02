Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle sabah saatlerinde Tatvan - Hizan karayoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu, Tatvan - Hizan karayolu ile bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de çığ düştüğünü belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kapanan karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Karla mücadele ekiplerinin çığ bölgesine yönlendirildiğini kaydeden Kaymakam Özkan, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.