Alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle sabah saatlerinde Tatvan - Hizan karayoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu, Tatvan - Hizan karayolu ile bazı köylerin yolu ulaşıma kapandı. Aynı bölgede geçtiğimiz günlerde de çığ düştüğünü belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kapanan karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Karla mücadele ekiplerinin çığ bölgesine yönlendirildiğini kaydeden Kaymakam Özkan, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti.
Tatvan - Hizan karayoluna çığ düştü
02.02.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna çığ düştü.
Etiketler : Bitlis Tatvan Hizan,
443553 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443553.aspx
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