Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun bakımda 19 gündür tedavi gördüğü Medicana International İstanbul Hastanesinde hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı için Fatih Camii’nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Saffet Sancaklı ve çocukları Duygu ve Mert Sancaklı’nın yanı sıra CHP’li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye çelenk gönderdi.

Sancaklı cenazede taziyeleri kabul ederken, camide geniş güvenlik önlemleri alındı. Hülya Sancaklı’nın kızı Duygu Sancaklı annesinin tabutuna sarılarak ağlarken, oğlu Mert bir an olsun bile annesinin tabuta başından ayrılmadı. Cenaze namazı sırasında ve helallik alınırken Saffet Sancaklı gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sancaklı’yı teskin etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı tabuta omuz verdi. Hülya Sancaklı’nın naaşı omuzlarda cenaze aracına götürülerek, toprağa verilmek üzere Eyüp’teki Pierre Loti Mezarlığı’na götürüldü. Öte yandan Sancaklı ailesinin bu akşam 18.00’de Beşiktaş Akatlar’daki Mustafa Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.