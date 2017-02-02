Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lapseki ilçesinde bir kedinin kafasının kesilmesi üzerine hayvanseverler şikayette bulundu. Lapseki'de aynı noktada defalarca meydana gelen kedi kafası kesme olayı sonrası Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği mensupları, İlçe Orman İşletme Şefliği'ne şikayette bulundu. Dernek mensubu Nilüfer Teoman, "İlçede aynı noktada defalarca kafası kesik kedi cesedi bulundu. Son yaşanan üzücü hadiseye hayvanseverler olarak sessiz kalmadık. Orman İşletme Şefliği'ne şikayette bulunduk. Satanistlere özenti olduğunu düşünüyoruz. Kedilerin bu şekilde katledilmesine seyirci kalmayacağız" dedi.