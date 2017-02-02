Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nelipide’nin Bağdat Caddesi’ndeki restoranında gerçekleşen ‘Yeni nesile Nelipide’ etkinliği kapsamında Duygu Boztepe, Zara ve Irmak Ünal gibi ünlü anneler ve çocukları, doğru pide pişirme tekniklerini ve Ordu’nun özel lezzetlerini öğrenme şansı yakaladı. Yeni nesil pidecilik anlayışı ve farklı mekan konsepti ile pideye sınıf atlatan Nelipide Gurme, yarıyıl tatilinde ünlü anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Nelipide’nin Bağdat Caddesi’ndeki restoranında Derya Özel ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğine Duygu Boztepe, Zara ve Irmak Ünal gibi ünlü anneler çocuklarıyla birlikte katılarak pide pişirme tekniklerini Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş’tan dinledi. Miniklere pide pişirmenin tekniklerini ve Ordu’nun sıra dışı lezzetlerini detaylı bir şekilde anlatan Aktaş, pide hazırlama sürecinde her adımın çok önemli olduğunun altını çizdi.







