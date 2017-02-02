Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98'in yeni transferi Hamit Altıntop, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tercihi nedeniyle Galatasaray'da oynayamadığını ifade etti. Kicker dergisine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekip ile son 6 ayda antrenmanlara çıktığını kaydederek, "Galatasaray ile sözleşmemi feshetmeden önceki 2 ayda 4 karşılaşmada forma giydim. Galatasaray'da son dönemde hazır olmadığım için değil, Riekerink'in tercihi nedeniyle forma şansı bulamadım." şeklinde görüş belirtti. Darmstadt 98 ile hızlı bir şekilde anlaştığını aktaran Türk futbolcu, "Çok iyimserim. Motivasyonum yüksek. Yeniden Bundesliga'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunu 6 ay önce düşünemezdim." ifadelerini kullandı. Oyun ritminin eksik olduğunu belirten Hamit, "Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'da istediğim performansı sergileyemedim. Bu yüzden kulüp ve taraftarların beklentilerini karşılayamadım." değerlendirmesinde bulundu. Bundesliga'da 2003-2007'de Schalke 04, 2007-2011 yıllarında Bayern Münih forması giyen Hamit, 2011-2012 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımında oynamıştı. Milli futbolcu, 2012-2017 yıllarında görev yaptığı Galatasaray ile 2 kez lig, 3 defa da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.