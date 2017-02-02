Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir plastik fabrikasından Elazığ'a gönderilmek üzere 26 ton plastik ham maddesi siparişi verilmesinin ardından, iki tır şoförü yükü Elazığ'a götürmek için fabrika yöneticileriyle anlaştı. Ham madde yüklenen tır yola çıktıktan sonra, fabrika sahibi Hakan T, siparişi veren kişilere telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti. Hakan T'nin ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tırı bulmak için çalışma başlattı. Başakşehir Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir tırdan şüphelenen ekipler, dorsede yaptıkları aramada, 26 ton plastik ham maddeyi buldu. Ekipler, tır şoförü Fahrettin A. ve Fesih B. ile siparişi veren ve İstanbul'da ham maddeyi satmaya çalıştığı öne sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.