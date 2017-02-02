Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendirerek bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Derekutuğun köyünden B.Ç. adlı şahsı takibe aldı. Bir süre şahsı takip eden jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlediği operasyonda M.Ö. 1000-1500 yıllarına ait Roma-Bizans ve İslami (Selçuklu, Osmanlı) dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok miktarda madeni para, yüzük, kolye ucu, ok-mızrak ucu, küpe ve değişik ebatlarda kişisel ve süs eşyası metal obje, şamdan olduğu değerlendirilen malzemeler ile yine Neolitik ve Pateolitik dönemlere ait olduğu değerlendirilen fosiller ve bu malzemeleri arama ve bulmakta kullanılan 2 adet dedektör ele geçirildi. Operasyonda B.Ç. adlı şahıs gözaltına alınırken el konulan 571 adet tarihi eser Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.