Alınan bilgiye göre, İdris Dündar (37) yönetimindeki 56 AY 283 plakalı minibüs, Siirt Pervari karayolu İncekaya mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Dündar ile Rıdvan Kocabey (26), Refik Turan (33), Mustafa Şenol (51), Kazım Dündar (22) ve Ahmet Turhan (25) 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
02.02.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Etiketler : siirt,siirt kaza,haberler,
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