Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İfadelerinde, sentetik esrar olan son derece ölümcül bonzai kullandıktan sonra Yılmaz’ın ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyleyen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kurbanı Salih Yılmaz'ın cesedi, topraktan çıkan kolunun fark edilmesi üzerine bulunmuştu.

Kırsal Danişment Mahallesi Bozyer Mevkii’ndeki zeytinlik alanda gezenler, geçen 27 Ocak’ta, eli toprak dışında olan bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından topraktan çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan araştırmada, ölen kişinin yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan Salih Yılmaz olduğu belirlendi. Ağabeyi Onur Yılmaz, kardeşi Salih Yılmaz’ı kolundaki dövmesi ve sırtındaki yaradan teşhis etti. Yılmaz, daha sonra toprağa verildi.

Olayı araştıran jandarma ekipleri, Salih Yılmaz’ın en son yakın arkadaşları Ali B.S. ve Hakan A. ile birlikte görüldüğünü belirledi. Ali B.S. ve Hakan A.’yı teknik takibe alan ekipler, üç arkadaşın birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, Salih Yılmaz’ın komaya girerek hayatını kaybettiğini, 2 arkadaşının da korkup cesedi gömdüklerini belirledi. Gözaltına alınan iki şüphelinin, suçlamayı kabul ettiği, Yılmaz’ın bonzai kullandıktan sonra ölmesi üzerine korkarak gömdüklerini söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.