Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da Karadeniz fıkralarını aratmayan bir olay yaşandı. Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi'nde eskiyen caminin yıkılması sırasında tabut ve musalla taşının da kırılması üzerine mahallede ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan ölüm yasağını kaldırdıktan iki gün sonra kayınbabasının vefat ettiğini anlattı. Bu sırada yeni cami yapımı için yardım beklediklerini Almanya’daki amcasına ileten Muhtar Arslan amcasından cami için yardım beklerken tabut içinde amcasının gelmesi üzerine şok olduğunu ifade etti. “Biz amcamdan yardım beklerken tabut içinde kendisi geldi. Amcam gitti tabut bize kaldı” diyen Muhtar Arslan amcasından kalan Alman tabutuna ilk girecek kişiye de çeyrek altın vereceğini söyledi.







Amcası tabut içinde geldi



Dedesi tarafından yaptırılan mahallenin eski camisinde meydana gelen çatlaklar sonrası camiye yıkım kararı çıktığını anlatan Muhtar Bilal Arslan, "Camimizde ilk olarak çatlamalar meydana geldi. Bu çatlamaların ardından Kaymakamlıktan izin alarak yeni bir cami yapmak üzere camiyi yıktık. Yıkım esnasında musalla taşımız ve tabutumuz kırıldı. Halka bu anda bir ilan verdim. Halka, ‘ikinci bir emre kadar ölüm yasağı koyuyorum’ dedim. O arada halkımızdan hiçbir kimse ölmedi. Sonra bu caminin kaba inşaatını yaptık. Bu sırada Almanya’da bulunan amcamdan yeni yapılacak cami için hediye istedim. Amcam da telefonda bana ‘Camine yakışır bir hediye getireceğim’ dedi. Bir süre sonra yeğenlerden bir telefon geldi. Amcam vefat etmiş. O arada köyümüze bir tabut geldi. Tabuta bir baktım amcam var. Amcamdan camiye güzel bir hediye gelecek diye beklerken bir baktık amcam tabutla gelmiş. Amcam gitti, tabut bize kaldı. Bir baktım amcamın hediye tabutmuş" dedi.







Ölüm yasağını kaldırdı kayınbabası öldü



Ölüm yasağını koyduktan sonra mahallede kimsenin ölmediğini anlatan Muhtar Arslan yasağı kaldırdıktan iki gün sonra ise kayınbabasının vefat ettiğini anlatarak şunları söyledi: "Ölüm yasağını kaldırdım 2 gün sonra kayınpederim mevta oldu. Daha sonra kaynanam bize gelerek, ‘Ya neden kaldırdın ölüm yasağını’ diye bağırdı. Ben de ona ‘kaldırsam da kaldırmasam da yine ölecekti adam’ dedim. Bu tabutumuz yeni, sıfır daha kimse girmedi. Bu tabuta ilk girene muhtardan bir çeyrek altın hediyedir. Halkımızdan kim girerse bir çeyrek altın hediye. Ben çeyrek altını tabutun üzerine koyacağım. İster oraya götürür, isterse ailesine kalır."







Cami için yardım bekliyorlar



Eski cami yıkıldıktan sonra yeni caminin inşaatına başladıklarını anlatan Muhtar Arslan, "Bu cami yıkıldıktan sonra biz sıfırdan başladık yapmaya. Halkımızın ve Saruhanlı Belediyesi’nin yardımıyla bu hale getirdik ama tüm vatandaşlarımızdan caminin tamamlanması için destek bekliyoruz" şeklinde konuşarak hayırseverlerin camiye yardım yapmasını beklediklerini söyledi.





