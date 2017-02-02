Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da Hürriyet Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen akli dengesi bozuk şahıs, yakaladığı kediyi ayağının altına alıp eziyet ederken, olay kameralar tarafından kaydedildi. Yolda yürüyen bir vatandaşların müdahale ettiği şahıs, uyarılara rağmen kediyi bırakmak istemedi.

KURTULMAK İÇİN ARAÇLARDAN BİRİNİN ALTINA SAKLANDI

Dakikalarca işkence gören kedi, şahsın elinden bir anda kurtularak caddedeki arabalardan birinin altına girdi. Kedi izini kaybettirirken ismi öğrenilemeyen şahsın ise adli dengesinin bozuk olduğu iddia edildi.



