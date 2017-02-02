Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Malatya'ın Hekimhan ilçesine bağlı Yeşilpınar köyü yakınlarında saat 18:11 sıralarında yerin 5 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Malatya'da 3,5 büyüklüğünde deprem
02.02.2017 - 22:57 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın’ın Hekimhan ilçesinde richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : malatya,deprem,son depremler,
443677 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443677.aspx
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