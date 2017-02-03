Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadınm ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 00.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan baldızının arkadaşı olan 17 yaşındaki S.K. adlı genç kızı kurtarmak isteyen Mustafa Ç.(25), kendisi de bıçaklı saldırıya uğrayarak boğazından yaralandı. Yaralı halde kendi otomobiline binip hastaneye gitmek isteyen Mustafa Ç., yolda ağırlaştı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Bıçakla kafasından yaralanan S.K. adlı kız da aynı hastanede tedavi altına alındı. S.K.'nin polise verdiği ilk bilgide kendisinin C.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradığını, olayı gören Mustafa Ç.'nin kendini kurtarmak isterken bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

C.B. olay yerinden kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.