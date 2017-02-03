Bursa'da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan DEAŞ üyesi 13 terör zanlısı adliyeye sevk edildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonlarda Suriye'ye çatışma bölgelerine gitmek üzere hazırlanan yabancı uyruklu 13 kişiyi gözaltına aldı. İzmir Polisi ile koordineli yapılan operasyonda Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu şahısların, sahte Suriyeli kimliği kullandığı belirlendi. Terörle Mücadele ekipleri Görükle Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla kiralık evde kalan 13 kişiyi gözaltına aldı.Emniyetteki ifadelerinde çatışma bölgelerine gitmek için Bursa'da evlerde kaldıklarını itiraf eden terör örgütü üyeleri sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
DEAŞ için çatışmaya gideceklerdi, Bursa'da yakalandılar
03.02.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da Terörle Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan Uygur, Rus, Kırgız ve Azeri uyruklu 13 zanlı adliyeye sevk edildi
Etiketler : DEAŞ,Bursa,
443747 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443747.aspx
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