Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir hafta süren kar yağışı, tipi ve fırtınanın dinmesinin ardından, vatandaşlar ellerine kürekleri alıp tünel kazmaya başladı. Çalışmalar sonucunda vatandaşlar tüneller sayesinde evlerinden çıkabildi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda parkedilen bütün araçlar kar altında kayboldu. Vatandaşlar 20 yıldır böyle bir kar görmediklerini belirtirken, kapanan 47 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

KAR KALINLIĞI 2 METREYE ULAŞTI

Karlıova İlçesi ve çevresinde bir haftadır etkili kar yağışı, tipi ve fırtına sona erdi. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçede vatandaşlar, kapılarının önüne açtıkları tünellerden geçerek dışarı çıkabildi. İlçe merkezindeki bir çok ev ile sokak ve caddelere parkedilen araçlar ise kar altında kayboldu. İlçe merkezinde ana caddede araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de kısıtlı imkanlarla cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

ODUN SOBASI ÜZERİNDE EKMEK PİŞİRİP YEDİLER

Yaklaşık bir haftadan beri evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kazdıkları tünellerden dışarı çıkarak ev ihtiyaçlarını gidermek üzere marketlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, günlük gıdalarının tükenmesi üzerine, evlerindeki undan odun sobası üzerinde ekmek pişirip ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

SON 20 YILIN EN ZORLU KIŞI

Hayvan sahipleri de yoğun tipi nedeniyle bazı günlerde ağıllarına ulaşamadıklarını ve hayvanlarını yem verip besleyemediklerini söyledi. İki gündür hayvanlarına yem veremediğini belirten Cihan Mert büyük bir sıkıntı atlattıklarını ifade ederek, "Ben 20 yıldır böyle bir kış yaşamadım. Hayvanlarıma tipiden dolayı iki gün aralıklı uğrayıp saman vermek zorunda kaldım. İçerde benim 10 tane büyük baş hayvanım var. Hayvanlarımın soğuktan öleceğini sanarak çok korktum. Hayvanlarımın kaldığı ağıl tamamen kara gömülmüştü. Tipide zorlukla ağılımın kapısından içeri girerek hayvanlarımı kontrol edip onlara yem ve saman verdikten sonra tekrar evime gidiyordum ama aklım hayvanlarımda kalıyordu" dedi.