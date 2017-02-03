Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahipleri ve hayvan severler tarafından son anda veterinerlere yetiştirilen kedi ve köpekler kurtarılırken bir köpek telef oldu.

Esenler ve İsmetpaşa mahallelerinde zehirli et verilerek kedi ve köpeklerin zehirlenmesine tepkisiz kalmayan Çanakkaleli hayvan severler, can çekişen hayvanların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.





TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Şehirde yaşanan bu vahşetin sık sık tekrarlanıyor olması ve kaygı verici boyutlara ulaşması hayvan severleri ayağa kaldırdı. Hayvan severler ve sahipleri zehirlenen hayvanları veterinere götürdü. Bazıları tedavi edilip kurtarılırken bazılarının tedavisi sürüyor.





SAVCILIK KONUYU EL ATTI

Çanakkale Hayvan severler Derneği (ÇHYD), Çanakkale Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile birlikte hareket ederek olayı yargıya taşıdı. Savcılık mobese kameraları görüntülerinden köpekleri zehirleyenlerin bulunması için soruşturma başlattı.





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Çanakkale Belediyesi de web sitesinden 'Kamuoyunu Bilgilendirme' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Çanakkale Belediyesi olarak; yaşamı birlikte paylaştığımız ve birlikte yaşamaktan başka yolumuzun olmadığı can dostlarımıza yönelik yapılan her türlü vahşeti, insanlık dışı girişimleri şiddetle kınıyor ve hayvanların insanlar tarafından maruz kaldığı acılardan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.





