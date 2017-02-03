Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de FETÖ'nün finans kaynaklarından FEM Dershanelerinin ortağı olan ve terör operasyonları sırasında mal varlığına el konulan A.D. isimli şahıs, Eskişehir'deki bir kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı.

KENDİNİ KEBAPÇIDA KAMUFLE ETMİŞ

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de FEM Dershanelerinin ortaklığını yapan ve mal varlığına el konularak hakkında, "Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" etmek suçundan arama kararı bulunan şüpheli A.D., Eskişehir'de yakalandı.

Şahsın, kendini gizlemek için şehir merkezinde paketçilik yaptığı bir kebapçıda yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.