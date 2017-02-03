Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Doğubayazıt-Gürbulak karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Tır ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu Hanifi Özkan ve İnan Hacıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından cenazeler kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.