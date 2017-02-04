Orhan D. idaresindeki 10 TB 438 plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma yolu Doğtaş kavşağında karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Beysen K. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.