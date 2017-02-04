Orhan D. idaresindeki 10 TB 438 plakalı otomobil, Çanakkale-Bandırma yolu Doğtaş kavşağında karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Beysen K. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çanakkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
04.02.2017 - 01:36 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin takla atması sonucu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Etiketler : çanakkale,kaza,trafik kazası,
443920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/443920.aspx
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