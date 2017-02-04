Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği şehir tarihinin en büyük operasyonunda ele geçirilen 165 kilo eroinin laboratuvar sonuçları polisleri bile şaşırttı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan yola çıkan bir tırın yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığı ihbarını alıp operasyon yaptı. Ankara yolunda durdurulan tırın gizli bölmelerinde 320 paket halinde 165 kilogram eroin ele geçirildi.

M.K. ile E.E sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ele geçen eroinler analiz için laboratuvara gönderildi. Yapılan testlerde eroinin yüzde 65 oranında saf olduğu, zenginleştirildiğinde 500 kilograma kadar ulaşabildiği, 10'ar gramlık paketler halinde 50 bin kişiyi zehirleyebileceği kaydedildi.

Adli emanette bulunan eroinlerin yapılan işlemlerinin ardından büyük kazanlarda imha edileceği öğrenildi.