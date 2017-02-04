Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz usulü yol açma çalışması Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünde gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri gelinceye kadar Cebeli köyü Çiçekli mahallesinin yolunu açmak isteyen gençler işi eğlenceye dökünce mahallede bulunan efsane Toros taksinin arkasına köyde tahtalarla yaptıkları düzeneği bağlayıp üzerine oturdu. Üçgen şeklinde yapılan ve adeta iş makinesi gibi önündeki karı yanlara savuran düzeneğin üzerinde yaklaşık 5 kilometre boyunca rampa aşağı çığlıklarla giden gençler eşsiz manzara ve adrenalinin tadını çıkarırken, bu anları kayıt altına alan video ise sosyal medya sitelerinde paylaşım rekorları kırıyor. “Karadeniz usulü yol açma çalışması” yorumları yapılan videolar çok sayıda beğeni ve paylaşım alırken gençler iki ve üç kişilik gruplar halinde bindikleri düzenekte kendilerini soğuktan kalın montları, atkı, bere ve eldivenleriyle korudu.