Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı. Vatandaşların kar nedeniyle zorluk çekmesini istemeyen Diyarbakır’ın Hani ilçe Belediyesi tüm imkanlarını seferber ederek, kapanan tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma tekrar açmaya çalışıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 hastaya ulaşmak isterken, yolda kalan ambulansların yardımına da yine Hani Belediyesi yetişti. Hani Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yolda kalan ambulanslar kurtarılarak, hastalara ulaşılması sağlandı.

Kayyum geldi her şey değişti

Yoğun kar yağışı döneminde yaptıkları çalışmaları değerlendiren, İçişleri Bakanlığınca Hani Belediyesine kayyum olarak atanan Belediye Başkanı ve Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, kendilerinin Hani Belediyesi olarak kar yağışının başladığı ilk andan itibaren bütün ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de desteğini alarak seferber ettiklerini söyledi. Yazıcı, "Bu kapsamda biz 26 mahalle ve 43 mezramızda karla mücadele çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Birkaç mezramıza ulaşım sıkıntısı var, onları da en kısma sürede tamamen sorunsuz hale getireceğiz. Biz bu bağlamda, karla mücadele çalışmalarını yürütürken, yolda mahsur kalan araçlarımıza müdahale etme noktasında çeşitli faaliyetlerimizi icra ettik. Bu kapsamda karda mahsur kalan 27 aracımıza ulaşarak mahsur kalmaktan kurtardık. Ayrıca ambulanslarımızın, hasta nakil araçlarımızın ulaşamadığı yerlere biz belediyemiz ekipleri desteği ile ulaştık ve 3 hastamızı en kısa sürede hastanelerimize ambulanslarla birlikte ulaştırmış olduk. Bu kapsamda gerek Hani Belediyesi, gerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin özverili çalışmaları oldu. Tüm ekiplerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.