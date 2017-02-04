Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Atapark-Erdoğdu yolu başlangıcında Cenk Ali Sağlam'ın kullandığı 34 LBD 79 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak, yolun alt kısmında Zağnos Vadisi'nde bulunan kültür merkezi binasının üzerine düştü. Kazada sürücü Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Trabzon'da korkunç kaza! Kamyonet binanın üzerine düştü: 1 ölü
04.02.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 04.02.2017 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da kamyonetin yol kenarındaki korkulukları kırarak bina üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü.
Etiketler : trabzon,haberler,kamyonet,
444063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/444063.aspx
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